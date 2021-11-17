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Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома
Происшествия
Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 17 ноября. Местный житель устроил пальбу из пистолета-пулемета во дворе своего дома. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

«Следственно-оперативная группа оперативно выехала на место. Свидетели происшествия были опрошены, личность стрелка установили. Им оказался 42-летний мужчина, который пользовался свето-шумовыми патронами охолощенного пистолета-пулемета Шпагина», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции. 

ППШ калининградец приобрел несколько лет назад, но ни разу им не пользовался. Открыть стрельбу решил, изрядно выпив. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Местному жителю грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободны на срок до семи лет. 

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Армении открыли стрельбу из машин в Москве. Мотивы граждан неизвестны.

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