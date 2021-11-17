Житель Калининградской области открыл стрельбу из пистолета-пулемета во дворе жилого дома

Калининград, 17 ноября. Местный житель устроил пальбу из пистолета-пулемета во дворе своего дома. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

«Следственно-оперативная группа оперативно выехала на место. Свидетели происшествия были опрошены, личность стрелка установили. Им оказался 42-летний мужчина, который пользовался свето-шумовыми патронами охолощенного пистолета-пулемета Шпагина», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции.

ППШ калининградец приобрел несколько лет назад, но ни разу им не пользовался. Открыть стрельбу решил, изрядно выпив. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Местному жителю грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободны на срок до семи лет.

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