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Двое калининградцев жестоко убили украденную с пастбища корову
Происшествия
Двое калининградцев жестоко убили украденную с пастбища корову
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Калининград, 17 ноября. Двое жителей региона задержаны с тушей убитой коровы в автомобиле. Они привезли ее к своей машине и прикончили выстрелом в голову, попутно перерезав ей горло. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в региональной пресс-службе УМВД России. 

«В кузове автомобиля была обнаружена туша коровы с перерезанным горлом без соответствующих документов. Подозреваемый вместе с приятелем похитил корову с поля у поселка Жучково Озерского района, воспользовавшись отсутствием пастуха», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции. 

Мертвую тушу коровы грузили в автомобиль, оборудованный лебедкой. Нанесенный собственнику ущерб оценивается в 267 тысяч рублей. 

Один из участников преступления уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скота. Злоумышленники пытались отследить места дежурства полицейских, используя радиостанции, но им это не помогло. Калининградцы были пойманы с поличным сотрудниками уголовного розыска. 

Ранее ФАН сообщал, что на Урале молодая студентка убила новорожденных котят и выпила их кровь. Шокирующий видеоролик распространили в мессенджере Telegram. 

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