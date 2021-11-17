Двое калининградцев жестоко убили украденную с пастбища корову

Калининград, 17 ноября. Двое жителей региона задержаны с тушей убитой коровы в автомобиле. Они привезли ее к своей машине и прикончили выстрелом в голову, попутно перерезав ей горло. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в региональной пресс-службе УМВД России.

«В кузове автомобиля была обнаружена туша коровы с перерезанным горлом без соответствующих документов. Подозреваемый вместе с приятелем похитил корову с поля у поселка Жучково Озерского района, воспользовавшись отсутствием пастуха», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции.

Мертвую тушу коровы грузили в автомобиль, оборудованный лебедкой. Нанесенный собственнику ущерб оценивается в 267 тысяч рублей.

Один из участников преступления уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скота. Злоумышленники пытались отследить места дежурства полицейских, используя радиостанции, но им это не помогло. Калининградцы были пойманы с поличным сотрудниками уголовного розыска.

Ранее ФАН сообщал, что на Урале молодая студентка убила новорожденных котят и выпила их кровь. Шокирующий видеоролик распространили в мессенджере Telegram.