Жители Калининграда возмущены ростом цен на бензин

Калининград, 17 ноября. Жителей региона шокируют повысившиеся цены на бензин. Об этом они рассказали корреспонденту ФАН.

«Литр просто на вес золота. Такое ощущение, что мы зарабатываем миллионы!» — говорит горожанка Валерия С. корреспонденту ФАН.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Согласно данным Калининградстата, стоимость отдельных видов автомобильного топлива к октябрю текущего года достигла 58 рублей 68 копеек. Так оценивается бензин АИ-98. Цена АИ-95 51 рубль 66 копеек, АИ-92 49 рублей 6 копеек. Дизельное топливо подорожало до 52 рублей 30 копеек.

kaliningrad.gks.ru / Калининградстат

К ноябрю цены стали еще выше. Калининградстат зафиксировал их повышение в период с 1 по 8 ноября. Стоимость бензина неуклонно растет вверх.

Ранее ФАН сообщал, что жители Калининграда возмущены ростом цен на яйца и гречневую крупу. Последняя, к тому же, не попала в минимальную продуктовую корзину.