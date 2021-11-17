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Жители Калининграда возмущены ростом цен на бензин
Общество
Жители Калининграда возмущены ростом цен на бензин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 17 ноября. Жителей региона шокируют повысившиеся цены на бензин. Об этом они рассказали корреспонденту ФАН

«Литр просто на вес золота. Такое ощущение, что мы зарабатываем миллионы!» — говорит горожанка Валерия С. корреспонденту ФАН. 

Калининградцев возмущают повысившиеся цены на бензин
instagram.com / pr scr @incident.kld

Согласно данным Калининградстата, стоимость отдельных видов автомобильного топлива к октябрю текущего года достигла 58 рублей 68 копеек. Так оценивается бензин АИ-98. Цена АИ-95 51 рубль 66 копеек, АИ-92 49 рублей 6 копеек. Дизельное топливо подорожало до 52 рублей 30 копеек.

Калининградцев возмущают повысившиеся цены на бензин
kaliningrad.gks.ru / Калининградстат

К ноябрю цены стали еще выше. Калининградстат зафиксировал их повышение в период с 1 по 8 ноября. Стоимость бензина неуклонно растет вверх. 

Ранее ФАН сообщал, что жители Калининграда возмущены ростом цен на яйца и гречневую крупу. Последняя, к тому же, не попала в минимальную продуктовую корзину. 

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