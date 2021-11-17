Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 13:58
13:55
Происшествия
Силовики задержали в Волгограде зарезавшего мать и дочь в Коврове
13:51
Общество
Кировская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей
13:50
Общество
Мишустин сообщил о готовности регионов к отопительному сезону
13:46
Весь мир
ООН поддержала допуск кандидатуры сына Каддафи к президентским выборам в Ливии
13:44
Экономика
Президент Турции объявил о снижении ключевой ставки вопреки падению курса лиры
13:43
Общество
Социолог Шугалей считает расследование Bellingcat о «Вагнергейте» пиаром
13:39
Происшествия
Пятерых жителей Омска задержали за незаконную охоту на косуль
13:39
Общество
Политолог Погребинский: украинцы отворачиваются от наследия СССР
13:38
Происшествия
СК обнародовал кадры допроса подозреваемого в педофилии депутата Самсонова
13:37
Происшествия
В Краснодаре осудили мать и сына за финансовые махинации с элитными иномарками
Все новости

Александр Васильев к весне планирует открыть музей курортной моды под Калининградом
Шоу-бизнес
Александр Васильев к весне планирует открыть музей курортной моды под Калининградом
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба администрации МО «Зеленоградский городской округ»

Калининград, 17 ноября. Историк моды и ведущий знаменитой телевизионной программы «Модный приговор» Александр Васильев, владелец шикарно обставленных апартаментов в туристическом городе Зеленоградске, планирует открыть музей курортной моды на месте своего жительства. Об этом он сообщил в Instagram. Организовать выставочное пространство он хочет уже к весне. 

«Музей в Зеленоградске на Курортном проспекте откроется к 8 марта. Жизнь коротка, искусство вечно!» — говорит телеведущий. 

Маэстро предполагает, что объект станет укрытием для туристов, попавших под дождь, а курортная мода — темой, которая не будет обременять умы отдыхающих. Музею он предложит свои антикварные наряды, купальные костюмы и зонтики. Идея нашла одобрение у горожан.

«Я бы хотела увидеть коллекцию нелепых купальников. Хорошо, что Калининградская область стала привлекать таких талантливых людей. Они делают наш регион популярнее», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Вероника С. 

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев дал уроки стиля и истории в эфире «Первого канала». Он объяснил, какие женщины носили на голове кандибоберы. 

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Александр Васильев к весне планирует открыть музей курортной моды под Калининградом
россия калининград калининградская область
Комментировать