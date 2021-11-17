Александр Васильев к весне планирует открыть музей курортной моды под Калининградом

Калининград, 17 ноября. Историк моды и ведущий знаменитой телевизионной программы «Модный приговор» Александр Васильев, владелец шикарно обставленных апартаментов в туристическом городе Зеленоградске, планирует открыть музей курортной моды на месте своего жительства. Об этом он сообщил в Instagram. Организовать выставочное пространство он хочет уже к весне.

«Музей в Зеленоградске на Курортном проспекте откроется к 8 марта. Жизнь коротка, искусство вечно!» — говорит телеведущий.

Маэстро предполагает, что объект станет укрытием для туристов, попавших под дождь, а курортная мода — темой, которая не будет обременять умы отдыхающих. Музею он предложит свои антикварные наряды, купальные костюмы и зонтики. Идея нашла одобрение у горожан.

«Я бы хотела увидеть коллекцию нелепых купальников. Хорошо, что Калининградская область стала привлекать таких талантливых людей. Они делают наш регион популярнее», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Вероника С.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев дал уроки стиля и истории в эфире «Первого канала». Он объяснил, какие женщины носили на голове кандибоберы.