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Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
Общество
Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
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Калининград, 14 ноября. Шокирующее подорожание гречки и яиц отмечают жители региона. Крупа, по их словам, стала стоить столько, что ее впору называть золотой. Они сообщили об этом корреспонденту ФАН. 

«Я в ужасе от происходящего, ее цена 30 рублей! Скоро вкусная и полезная еда станет для нас менее доступной, чем фаст-фуд из «Макдональдса»? А как же наше здоровье?» — возмущается горожанка Галина В. в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
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Согласно данным Калининградстата, значительное удешевление яиц наблюдалось только с июня по сентябрь текущего года. К октябрю они стали стоить 71 рубль 20 копеек, почти столько же, сколько и в январе. В апреле их цена была рекордной и составляла 95 рублей 6 копеек.

Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
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Гречка, как выяснилось, в минимальный набор необходимых человеку продуктов питания не входит. Таковы данные того же Калининградстата. Туда попал рис, пшено, горох, а также фасоль, говорится в документе «Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по Калининградской области в октябре 2021 года».

Цена на гречку отражена в «Средних потребительских ценах на неделю». С 1 октября крупа подорожала на 5 рублей 32 копейки и в конечном итоге стала стоить 131 рубль 4 копеек. 

Ранее ФАН сообщал, что цены на овощи «неборщевого набора» резко выросли в России. Кабачки, баклажаны и перец за год существенно подорожали. 

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