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Связанные с пандемией ограничения в Калининграде могут снять уже к Новому году
Общество
Связанные с пандемией ограничения в Калининграде могут снять уже к Новому году
klgd.ru  /  Пресс-служба администрации Калининграда

Калининград, 14 ноября. Ограничения, связанный с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в регионе могут снять уже к Новому году. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Instagram в ответ на вопрос одного из местных жителей. 

«Не могли бы вы подсказать, когда закончатся ограничения?», — спросил он. 

По словам губернатора, в настоящий момент в регионе привито 70% населения. Вакцинация идет хорошим темпом. 

«Обоими компонентами привиты в регионе больше 400 тысяч человек, это без учета сотрудников Минобороны, плюс переболевшие, плюс непрививаемые лица до 18 лет (190 тысяч человек). Уже почти 70% населения. Сейчас в Калининградской области 93 тысячи доз. Вакцинируем в день около 4,5–5 тысяч человек (первым компонентом). Значит, что 20–30 дней и можно будет рассмотреть снятие ограничений», — заявил губернатор.

Ситуацию для ФАН прокомментировали местные жители. Они не верят, что все закончится так скоро. 

«Слышала, что система QR-кодов будет работать до 1 февраля. Возможно, речь идет о снятии ряда запретов, но уж никак не о полной отмене постановлений правительства региона. Вы статистику заболеваемости видели? 392 человека сегодня», — высказалась горожанка Мария Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что QR-коды для посещения кафе и ТЦ вводятся в Калининградской области с 8 ноября. Ограничение распространяется и на посещение фитнес-центров. 

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