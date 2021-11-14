Связанные с пандемией ограничения в Калининграде могут снять уже к Новому году

Калининград, 14 ноября. Ограничения, связанный с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в регионе могут снять уже к Новому году. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Instagram в ответ на вопрос одного из местных жителей.

«Не могли бы вы подсказать, когда закончатся ограничения?», — спросил он.

По словам губернатора, в настоящий момент в регионе привито 70% населения. Вакцинация идет хорошим темпом.

«Обоими компонентами привиты в регионе больше 400 тысяч человек, это без учета сотрудников Минобороны, плюс переболевшие, плюс непрививаемые лица до 18 лет (190 тысяч человек). Уже почти 70% населения. Сейчас в Калининградской области 93 тысячи доз. Вакцинируем в день около 4,5–5 тысяч человек (первым компонентом). Значит, что 20–30 дней и можно будет рассмотреть снятие ограничений», — заявил губернатор.

Ситуацию для ФАН прокомментировали местные жители. Они не верят, что все закончится так скоро.

«Слышала, что система QR-кодов будет работать до 1 февраля. Возможно, речь идет о снятии ряда запретов, но уж никак не о полной отмене постановлений правительства региона. Вы статистику заболеваемости видели? 392 человека сегодня», — высказалась горожанка Мария Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что QR-коды для посещения кафе и ТЦ вводятся в Калининградской области с 8 ноября. Ограничение распространяется и на посещение фитнес-центров.