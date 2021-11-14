Полицейский спас кошку с двумя котятами под Калининградом

Калининград, 14 ноября. Сотрудник полиции в поселке Железнодорожном Калининградской области спас кошку с двумя котятами, которых выбросили в коробке.

Как сообщили в региональном УМВД, жители поселка обнаружили подозрительную коробку и побоялись самостоятельно ее открывать. Они позвонили в полицию и рассказали о находке. На место выехал участковый Вадим Киблер.

«Первым делом старший лейтенант полиции позаботился об оцеплении территории и обеспечении безопасности находящихся рядом людей», — передает пресс-служба ведомства.

В ожидании саперов полицейский решил посмотреть, что находится внутри коробки. Он осторожно приподнял краешек тары и увидел, что взрывного устройства в ней нет. Зато на сотрудника уставились сразу несколько пар глаз. Оказалось, что внутри сидела кошка с двумя котятами. Сейчас животные в порядке — всем троим уже подыскали дом и дали имена.

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