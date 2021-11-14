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Памятник жертвам Холокоста под Калининградом забросали мусором
Общество
Памятник жертвам Холокоста под Калининградом забросали мусором
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 14 ноября. Мусором забросали памятник жертвам холокоста в регионе. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов. 

«Заботливые туристы, а может и не туристы, набросали мусора в урну, предназначенную для камушков в память погибшим в бойне на берегу. О каком патриотизме можно говорить, когда происходит подобное?» — спрашивают местные жители. 

Памятник жертвам Холокоста закидали мусором в Калининграде
instagram.com / pr scr @incident.kld

Еврейская традиция класть камни на могилу имеет корни в глубокой древности. Булыжник — символ вечности в иудейской культуре. Кладя камни на могилу, местные жители укрывают души погибших от посторонних, которые массово были умерщвлены нацистами. 

«Я, когда вижу подобное, просто выхожу из себя. Это же самое настоящее варварство! Как можно кидать мусор вместо камней в таком месте?»,  — возмутилось жительница Калининграда Маргарита М. в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Памятник жертвам Холокоста закидали мусором в Калининграде
vk.com / pr scr vk.com

Памятник установлен в память о расстрелянных в районе поселка Янтарный еврейских женщинах и детях. Голыми и истощенными их пригнали в бывший Пальмникен, а потом разместили в заводской слесарной цеха янтарной мануфактуры. Евреев по двое вызывали на смертную казнь или загоняли умирать в ледяные волны. Из 13 000 человек после «Марша смерти» осталось в живых только 30. 

Ранее ФАН сообщал, что украинские вандалы «потревожили» жертв Холокоста. Они раскопали места массового захоронения жертв вблизи города Ровно.

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