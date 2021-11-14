Два человека погибли в ДТП за сутки в Калининградской области

Калининград, 14 ноября. Два человека погибли в ДТП за последние сутки. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области.

29-летний водитель автомобиля Renault сбил мужчину 38 лет. Тот скончался на месте.

«Машина поворачивала на улицу Беломорскую в районе дома №2. Все произошло в 21 час 35 минут по местному времени», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального ГИБДД.

Движение происходило на улице Лесной в сторону Горького. Медики так и не успели спасти пострадавшего.

Не менее трагично закончилась авария на у областного города Черняховска. Водитель Volkswagen не справилась с управлением и попала в ДТП. Погиб 40-летний мужчина.

«33-летняя водитель не учла дорожные условия, не справилась с управлением и налетела на придорожное дерево. После она съехала в кювет, ее пассажир скончался на месте происшествия», — рассказали корреспонденту ФАН в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде водитель сбил пешехода насмерть и скрылся. Его задержали по горячим следам.