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Два агрессивных ротвейлера держат в страхе жителей дома в Калининграде
Общество
Два агрессивных ротвейлера держат в страхе жителей дома в Калининграде
pixabay.com  / 

Калининград, 14 ноября. Две бойцовские собаки свободно гуляют по одному из районов города. Уходя, их хозяин не запирает калитку во дворе. Псы могут кинуться на прохожих. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Северная гора и улица Фурманова узнают собачек. Свободный выгул в 18:30 вечера, мимо ходят люди», — пишут горожане в Сети. 

Ситуацию для ФАН прокомментировала местная жительница Вероника С. У нее двое маленьких детей, и она боится, что агрессивные собаки покалечат их. 

«Это какой-то кошмар. Сколько уже было случаев, когда вот такие собаки уродовали детей! Как им гулять на улице?» — говорит она корреспонденту ФАН. 

Женщина решила, что обязательно найдет хозяина псов. По ее мнению, животные нуждаются в пристальном контроле и должны быть изолированы от общество во дворе своего владельца. 

Ротвейлеры имеют ножницеобразный прикус и во время укуса совершают резкие инстинктивные движения головой. Из-за своих размеров они способны не только длительное время удерживать свою жертву, но и в прямом смысле разорвать ее. 

Ранее ФАН сообщал, что крупные собаки без намордников чуть не растерзали пса в Калининграде. Хозяйке искалеченного питомца пришлось обратиться в больницу.

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