Два агрессивных ротвейлера держат в страхе жителей дома в Калининграде

Калининград, 14 ноября. Две бойцовские собаки свободно гуляют по одному из районов города. Уходя, их хозяин не запирает калитку во дворе. Псы могут кинуться на прохожих. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Северная гора и улица Фурманова узнают собачек. Свободный выгул в 18:30 вечера, мимо ходят люди», — пишут горожане в Сети.

Ситуацию для ФАН прокомментировала местная жительница Вероника С. У нее двое маленьких детей, и она боится, что агрессивные собаки покалечат их.

«Это какой-то кошмар. Сколько уже было случаев, когда вот такие собаки уродовали детей! Как им гулять на улице?» — говорит она корреспонденту ФАН.

Женщина решила, что обязательно найдет хозяина псов. По ее мнению, животные нуждаются в пристальном контроле и должны быть изолированы от общество во дворе своего владельца.

Ротвейлеры имеют ножницеобразный прикус и во время укуса совершают резкие инстинктивные движения головой. Из-за своих размеров они способны не только длительное время удерживать свою жертву, но и в прямом смысле разорвать ее.

Ранее ФАН сообщал, что крупные собаки без намордников чуть не растерзали пса в Калининграде. Хозяйке искалеченного питомца пришлось обратиться в больницу.