Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 22:43
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
22:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова
22:00
Общество
«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку
21:52
Весь мир
Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных
21:46
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
21:44
Политика
Подполковник армии США Дэвис призвал Запад избегать военного конфликта с Россией
21:26
Экономика
Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году
21:24
Экономика
X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России
21:21
Весь мир
МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи
Все новости

Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
telegram.com  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 13 ноября. Первыми на улицу Киевскую, где в подъезде многоквартирного дома рожала пьяная женщина, прибыли полицейские. Они отреагировали на сообщение местных жителей. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Сержант Евгений Громов, прапорщик Наталья Устюшина, старший сержант Алексей Крюков, лейтенант Евгений Клементьев и инспектор ПДН Эльмира Филина сразу обследовали жилое здание и обнаружили на лестничной клетке четвертого  этажа следы крови. Ни женщины, ни ребенка в помещении не оказалось.

Одним из первых в на улицу выбежал сержант полиции Евгений Громов. Ему и удалось найти роженицу. 

«В нескольких метрах от дома он заметил нетрезвую женщину, одежда которой была запачкана кровью. На вопрос сотрудника ППС, куда она дела ребенка, женщина кивнула на пакет, который держала в руке. Малыш не подавал признаков жизни», — рассказывают в полиции. 

Громов заметил, что ребенок не подает признаков жизни, и оперативно вызвал скорую помощь. К прибытию медиков новорожденный пошевелил ножкой. Он был передан врачами, мать также госпитализировали. 

«Сам Евгений находился в карете скорой медицинской помощи и присутствовал при осмотре ребенка. Выяснилось, что 33-летняя женщина родила за 15 минут до того, как была обнаружена полицейскими. На свет появился мальчик весом 2750 граммов», — уточняют в пресс-службе полиции. 

Ребенка удалось спасти только благодаря грамотным действиям полицейских. Сейчас он находится в региональном перинатальном центре. 

Ранее ФАН сообщал, что женщину, родившую в подъезде, с младенцем в пакете задержали в Калининграде. Она была нетрезва. 

 

 

Вернуться назад

Все новости / Хорошие новости России / Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
россия калининград калининградская область
Комментировать