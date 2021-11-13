Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда

Калининград, 13 ноября. Первыми на улицу Киевскую, где в подъезде многоквартирного дома рожала пьяная женщина, прибыли полицейские. Они отреагировали на сообщение местных жителей. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сержант Евгений Громов, прапорщик Наталья Устюшина, старший сержант Алексей Крюков, лейтенант Евгений Клементьев и инспектор ПДН Эльмира Филина сразу обследовали жилое здание и обнаружили на лестничной клетке четвертого этажа следы крови. Ни женщины, ни ребенка в помещении не оказалось.

Одним из первых в на улицу выбежал сержант полиции Евгений Громов. Ему и удалось найти роженицу.

«В нескольких метрах от дома он заметил нетрезвую женщину, одежда которой была запачкана кровью. На вопрос сотрудника ППС, куда она дела ребенка, женщина кивнула на пакет, который держала в руке. Малыш не подавал признаков жизни», — рассказывают в полиции.

Громов заметил, что ребенок не подает признаков жизни, и оперативно вызвал скорую помощь. К прибытию медиков новорожденный пошевелил ножкой. Он был передан врачами, мать также госпитализировали.

«Сам Евгений находился в карете скорой медицинской помощи и присутствовал при осмотре ребенка. Выяснилось, что 33-летняя женщина родила за 15 минут до того, как была обнаружена полицейскими. На свет появился мальчик весом 2750 граммов», — уточняют в пресс-службе полиции.

Ребенка удалось спасти только благодаря грамотным действиям полицейских. Сейчас он находится в региональном перинатальном центре.

Ранее ФАН сообщал, что женщину, родившую в подъезде, с младенцем в пакете задержали в Калининграде. Она была нетрезва.