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Более 70 тысяч человек под Калининградом моются ржавой водой

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 20:51
Общество
Более 70 тысяч человек под Калининградом моются ржавой водой
vk.com  /  Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

Калининград, 13 ноября. Жители областного города Гурьевска уже который месяц страдают из-за желтой канализационной воды. Об этом они сообщают в местных популярных пабликах. В их квартирах регулярно портится техника, часть вещей больше нельзя носить, готовить невозможно, но ситуация не меняется. 

«На протяжении долгих месяцев жалуемся, но никаких изменений нет до сих пор. Мало того, что нам приходится покупать воду для употребления в пищу, у нас испорчена вся сантехника, белая одежда стала грязно-коричневого цвета! Когда уже это все прекратится? За коммуналку с нас берут беспощадно, а по факту должно быть возмещение за испорченные вещи», — рассказывает жительница Гурьевска Валерия М.

Больше 70 тысяч человек моются ржавой желтой водой под Калининградом
vk.com / Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

По словам горожанки Татьяны Б., в «Водоканале» произошел сбой электроэнергии. Воду лучшего качества жителям пообещали дать в ближайшее время, но проблема на этом не решится. 

«Я звонила в «Водоканал». Сказали, что у них перебои со светом, мол, отключили воду, а теперь дали. Напор большой, поэтому сейчас вся грязь уйдет, и вода станет нормальной», — рассказала она корреспонденту ФАН Татьяна Б. 

Больше 70 тысяч человек под Калининградом моются ржавой водой
vk.com / Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

В администрации Гурьевского городского округа СМИ сообщили, что очистные сооружения муниципалитета были спроектированы только в 2006 году. Их максимальная производительность составляет 3 000 куб. метров в сутки. За последний годы там было построено столько жилья, что нагрузка на существующую станцию водоподготовки увеличилась в полтора раза. В определенный момент техника перестала справляться. Возможности очистных сооружений были исчерпаны еще в 2017 году. 

Больше 70 тысяч человек под Калининградом моются ржавой водой
vk.com / Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

Мощность станции водоподготовки должна быть увеличена по проекту инвестиционной программы реконструкции 2016-2021 годов. Предполагалось, что она составит от 3 000 до 5 000 куб. м/сутки, но сроки сдачи объекта переносятся. В сентябре 2021 года он все еще проходил госэкспертизу, а строительно-монтажные работы так и не начались. 

Ранее ФАН сообщал, что жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана. Тогда в «Водоканале» это связали с проведением ремонтных работ. 

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