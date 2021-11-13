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Многодетная жительница Калининградской области живет в аварийном доме
Общество
Многодетная жительница Калининградской области живет в аварийном доме
facebook.com  /  Наш Балтийск

Калининград, 13 ноября. Проживающая в области мать четырех детей пожаловалась на условия своего существования в Сети. Она получила от администрации Балтийска муниципальную квартиру, но крыша в ней обваливается прямо на головы детей. Кроме того, помещение не отапливается. 

«Занимаемое мной жилое помещение имеет печное отопление, однако пользоваться я им не могу, так как топки печек давно разрушены. Кроме того, над моим жилым помещением разрушена кровля, длительное время дождевые воды поступают в жилое помещение, в результате чего произошло разрушение и обвал части межэтажного перекрытия», — указывает женщина в готовящемся заявлении в прокуратуру.

Многодетная жительница Калининградской области живет в рискующем обвалиться доме
facebook.com / Cергей Д.

По ее словам, на просьбы осуществить необходимый ремонт власти Балтийска должным образом не реагировали до сих пор. В 2019 году она просила о ремонте крыши, но в администрации ссылались на недостаток средств и по этой причине не посчитали возможным что-либо предпринять. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как она предала его огласке. Сейчас ей вновь пообещали решить проблему. 

«На мои просьбы, жалобы, собственник жилого помещения – администрация БГО, должным образом не реагирует, своим бездействием вынуждая меня проживать в жилом помещении, где мне ежедневно угрожает опасность обрушения межэтажного перекрытия», — говорит Татьяна в своем заявлении в прокуратуру от 2021 года. 

Многодетная жительница Калининградской области живет в рискующем обвалиться доме
facebook.com / Cергей Д.

Комментарий корреспонденту ФАН дал неравнодушный житель Балтийска Сергей Д. По его словам, плата за проживание в муниципальных квартирах Балтийска не так давно была увеличена, но за состоянием жилья никто не следит, и оно постепенно разрушается. 

«Ситуация эта высвечивает проблему в целом — брошенный муниципальный фонд, оставленные на самих себя люди, живущие в муниципальных квартирах. Администрация действует в авральном режиме, когда та или иная история попадает в общественное поле зрения, тогда как нужен банальный контроль за состоянием жилья», — говорит житель Калининградской области Сергей Д. 

Он предоставил корреспонденту ФАН видео, на котором видно, что другой муниципальный дом, в котором раньше проживала многодетная семья, был также доведен до плачевного состояния. По его словам, управляющая компания Балтийска сняла с него отопительные приборы и не вернула их. Людям пришлось покинуть здание и начать снимать жилье. Государственное имущество же было сожжено и разграблено.

Ранее ФАН сообщал, что одинокая мать пятерых детей из Калининграда живет в муниципальном бараке без туалета. Она неоднократно обращалась в местную администрацию, но ей предложили улучшать жилищные условия самостоятельно. 

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