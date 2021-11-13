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Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
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Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
Общество
Собака бойцовской породы набросилась на коляску с ребенком под Калининградом
pixabay.com  / 

Калининград, 13 ноября. Домашняя собака бойцовской породы бросилась на коляску с маленьким ребенком в городе Черняховске Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщила его мать. 

Она заметила большую рыжую собаку на улице Кирова в 12:30. По ее словам, животное попыталось напасть на нее и детей. 

«Встретила ее, когда забирала старшего ребенка из школы. На обратном пути она стала бросаться на коляску, в которой сидел сидел маленький ребенок, пыталась напасть на меня и старшего. Нам очень повезло, что все обошлось», — рассказала корреспонденту ФАН Екатерина В. 

Она говорит, что опасается за жизнь и здоровье своих детей. По ее словам, это не первая опасная домашняя собака, которую хозяева отпускают без намордника просто так гулять на улице. 

Ранее ФАН сообщал, что штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за выгул опасных собак без поводка. Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

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