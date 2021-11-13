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Женщину, родившую в подъезде, с младенцем в пакете задержали в Калининграде
Происшествия
Женщину, родившую в подъезде, с младенцем в пакете задержали в Калининграде
telegram.com  /  CУ СК России по Калининградской области

Калининград, 13 ноября. Только что родившую женщину задержали полицейские региона. Она засунула своего маленького ребенка в пакет и шла по улице. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области. 

«По предварительным данным, тридцатитрехлетняя жительница Калининграда в подъезде дома на лестничной площадке самостоятельно родила ребенка, положила его в пакет и вышла из подъезда. Жильцы дома своевременно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Уточнялось, что роженица находится в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде на улице Киевской осталась лужа крови. Жители дома поспособствовали тому, что ребенок как можно скорее оказался под опекой врачей. Его мать также госпитализировали. Оперативниками тщательно выясняются причины и условия случившегося. 

Ранее ФАН сообщал, что житель Калининградской области зверски убил полуторагодовалого сына знакомой из-за плача. Трагедия произошла в поселке Тимирязево Славского района

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россия калининград калининградская область
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