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Подростки из Калининграда устроили смертельные гонки на самокатах

Общество
Подростки из Калининграда устроили смертельные гонки на самокатах
telegram.com  /  pr scr Kaliningrad01

Калининград, 13 ноября. Подростки устроили гонки на выживание у одного из городских озер. На самокатах они забрались на бетонные ограждения, прямо за которыми находится вода. Видеозапись экстремального катания попала в социальные сети. 

«Пацаны на Верхнем озере открыли для себя новую велодорожку. И не боятся!» — комментируют происходящее в одном из популярных пабликов. 

Местные жители считают, что поведение подростков безрассудным. Они легко могут упасть в воду и проститься с жизнью. 

«Это же естественный отбор! Но кто и что может им сделать?»  — сказал корреспонденту ФАН калининградец Евгений Ф.

Горожане отмечают, что в детстве также катались в этом места, только вместо самокатов у них были велосипеды. О причинах, побуждающих их к подобным поступкам, они молчат. 

Ранее ФАН сообщал, что подростки в Калининграде полчаса танцевали на проезжей части ради видео в TikTok. Их легко мог сбить автомобиль.

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