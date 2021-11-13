Подростки из Калининграда устроили смертельные гонки на самокатах

Калининград, 13 ноября. Подростки устроили гонки на выживание у одного из городских озер. На самокатах они забрались на бетонные ограждения, прямо за которыми находится вода. Видеозапись экстремального катания попала в социальные сети.

«Пацаны на Верхнем озере открыли для себя новую велодорожку. И не боятся!» — комментируют происходящее в одном из популярных пабликов.

Местные жители считают, что поведение подростков безрассудным. Они легко могут упасть в воду и проститься с жизнью.

«Это же естественный отбор! Но кто и что может им сделать?» — сказал корреспонденту ФАН калининградец Евгений Ф.

Горожане отмечают, что в детстве также катались в этом места, только вместо самокатов у них были велосипеды. О причинах, побуждающих их к подобным поступкам, они молчат.

Ранее ФАН сообщал, что подростки в Калининграде полчаса танцевали на проезжей части ради видео в TikTok. Их легко мог сбить автомобиль.