Евгений Гришковец поделился воспоминаниями о встрече с Михаилом Жванецким

Калининград, 10 ноября. Известный писатель Евгений Гришковец, живущий в Калининграде, рассказал о своей встрече с Михаилом Жванецким. Как-то он привез ему рукопись своей повести «Реки». Пожилой юморист плохо себя чувствовал, но решил послушать небольшой отрывок. Воспоминания об этом опубликованы в Facebook.

«Но он предложил чаю и настоял на чтении небольшого кусочка. Я стал читать и в итоге, с перерывами, прочел всю повесть. Он не останавливал меня, а когда я сам останавливался, просил читать еще. Большего профессионального счастья я до того не испытывал никогда», — рассказывает Евгений Гришковец.

Он говорит, что Жванецкий сравнил их встречу с тем, как общались друг с другом великие поэты и писатели. Всю дорогу из подмосковного дома Жванецкого Гришковец улыбался.

«Он сказал, мол, он читал о том, что когда-то, в XIX веке, писатели встречались друг с другом, и воспоминаниями об этом наполнены многие литературные мемуары. Мол, Тютчев заехал к кому-то и читал свежие стихи, или кто-то заехал к Тургеневу, а тот ему прочел отрывок из нового романа, или встретился Гончаров с кем-то… А вот теперь, сказал Михаил Михайлович, ко мне приехал юный литератор (под юным литератором он подразумевал меня) и прочел мне свою новую повесть», — пишет Евгений Гришковец.

Михаил Жванецкий увидел в этом что-то красивое и старорежимное. Встреча с писателем заставила его задуматься.

Евгений Гришковец — почетный гражданин городов Калининград и Кемерово. Входит в Совет по культуре при губернаторе Калининградской области. ФАН о его повести немного рассказал агент писателя.

«Реки» — это первая повесть Евгений Гришковца. Она повествует о сложном чувстве родины. Эта книга для тех, кто находит причины жить там, где родился, и для тех, кто нашел причины, чтобы уехать, о системах координат во времени и пространстве», — рассказали корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что памятник Михаилу Жванецкому открылся в Москве в первую годовщину его смерти. Юморист ушел из жизни 6 ноября 2020 года.