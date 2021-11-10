Вера Таривердиева поздравила сидящего в тюрьме Михаила Ефремова с днем рождения

Калининград, 10 ноября. Директор Кафедрального собора и вдова известного композитора Микаэла Таривердиева, автора музыки к фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», Вера Таривердиева поздравила с днем рождения Михаила Ефремова. Она вспомнила об их последней встрече и написала об этом на своей странице в Facebook.

«Очень хотелось поздравить Мишу Ефремова с днем рождения. На удачу набрала его мобильный номер. Автоответчик. Наговорила, что смогла. А это наша последняя встреча. Декабрь 2019 года. После замечательной читки пьесы Пауля Барца «Ужин в четыре руки». О возможной встрече Генделя и Баха. Миша был Генделем. Женя Дятлов Бахом. Чудесный вечер», — рассказывает Вера Таривердиева.

Она отметила, что надеется когда-нибудь еще встретить Михаила Ефремова. По ее мнению, в этом нуждается и он, и его коллеги. Артиста посадили на 7,5 лет, срок он отбывает в исправительной колонии №4 Белгородской области. Сейчас ему 57.

«Не дай бог освободят! То, что он совершил, ужасно, я считаю понесенное им наказание заслуженным. Все должны быть равны перед законом, знаменитости не исключение», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Василий В.

Друзья и поклонники Веры Таривердиевой в комментариях к ее записи отметили, что страна нуждается в Михаиле Ефремове. Они присоединились к ее поздравлениям.

«Миши стране не хватает. Но она решила иначе — взахлеб. Не понимаю», — написал Гоар Р. «Встреча ваша с Мишкой не «последняя», а крайняя, Веруся! Будет еще их много, надо только верить, ждать и беречь себя! Я тебе в «личку» напишу Сонин телефон для поздравления», — сказал актер Виталий Максимов.

Ранее ФАН сообщал, что Вера Таривердиева рассказала о своих впечатлениях от фестиваля «Кинотавр». Она следила за тем, кому будет вручена премия имени ее покойного мужа.