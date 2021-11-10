Жители исторического здания у Калининграда опасаются обрушения балкона на головы прохожих

Калининград, 10 ноября. Жители города Советска в Калининградской области рассказали о травмоопасном состоянии балконов на одной из городских улиц. По их словам, последний может обвалиться прямо на головы случайных прохожих. Об этом сообщается в одном из популярных пабликов социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Искры, 6 красивое старое здание, но балконы представляют опасность. Они просто разрушаются, прохожие могут получить травмы, надо что-то делать, пока не случилось беды», — пишут граждане в Сети.

vk.com / Подслушано в Советске / ПВС

Ситуацию для ФАН прокомментировал советчанин Сергей С. Он считает, что город стал отличной декорацией для фильмов о войне.

«И не надо ничего взрывать, готовые декорации разрухи. Фильмы о войне наперегонки снимают», — сказал горожанин корреспонденту ФАН.

На капитальный ремонт домов от правительства Калининградской области Советск получил 100 млн рублей. Это дополнительные деньги, в 2020 году их восстановление оценивалось в 215,9 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что погибший при обрушении балкона хабаровчанин неоднократно требовал ремонта дома. Ветхий деревянный настил провалился под его весом.