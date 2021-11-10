Больше 150 мигрантов нелегально находятся на территории Калининградской области

Калининград, 10 ноября. В рамках рейдов по соблюдению миграционного законодательства при поддержке Росгвардии было зафиксировано 166 случаев нарушения миграционного законодательства России. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В результате профилактических мероприятий в сфере миграции было выявлено 166 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. В ходе проверок установлено 80 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан», — уточнили ФАН в ведомстве.

Сотрудники ОМОН работали в тандеме с полицейскими и провели операцию под названием «Нелегал». Из-за фальшивой регистрации на территории Калининградской области возбуждено 26 уголовных дел, всего зарегистрировано 93 преступления. 20 иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, сообщили ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области задержали кладбищенского вора-мигранта. Он работал с группой.