Память погибшего от руки вооруженного преступника полицейского увековечили у Калининграда

Калининград, 9 ноября. Мемориальную доску установили в память о погибшем от руки опасного преступника Василии Живописцеве в городе Неман Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о младшем сержанте милиции Василии Живописцеве. Мероприятие посетили его сын и дочь, София и Артур, а также замначальника УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев», — рассказали ФАН.

Василий Живописцев родился 3 мая 1982 года. После обучения в Калининградском юридическом институте МВД РФ принял решение вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел. Уже в 2001 году был принят на службу в должности участкового уполномоченного милиции ОВД города Советска, а в 2002-2003 годах служил оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД по Неманскому району.

9 июня 2003 года младший сержант милиции Василий Живописцев, находясь в составе следственно-оперативной группы, предотвратил взрыв жилого пятиэтажного дома, где также были расположены детская поликлиника и женская консультация. Спасая жизни людей, он погиб от пулевого ранения в сердце, оказавшись в квартире с вооруженным преступником.

«Сегодняшний день знаменателен не только для сотрудников отдела полиции, но и для всех жителей города Немана. Увековечена память младшего сержанта милиции, который 18 лет назад выехал на последнее в его жизни происшествие, где жителям пятиэтажного дома угрожала опасность. Невзирая ни на что, он пошел в ту квартиру, зная, что должен защитить жизнь и здоровье граждан. Несмотря на риск для собственной жизни, он совершил этот героический поступок», — отметил заместитель начальника полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Дмитрий Князев.

В момент гибели Василию Живописцеву был всего 21 год. Сегодня его сыну Артуру столько же. Дочка Соня родилась всего через три месяца после смерти отца.

«Гордость, что у меня такой папа, столько людей спас. Не отстаю. Выбрала профессию педагога, чтобы, конечно, не спасать, но учить», — рассказывает Софья Живописцева.

Василий Живописцев посмертно награжден орденом Мужества, навечно зачислен в списки личного состава. В сентябре по инициативе местной администрации и отдела полиции в Немане рядом с отделом, где служил герой, в его честь открыли сквер, где теперь будут проходить торжественные награждения, вручения званий и наград Неманского отдела полиции, а также ежедневное заступление нарядов на обеспечение охраны общественного порядка.

Ранее ФАН сообщал, что вооруженный мужчина обстрелял отдел полиции под Воронежем. Он скрылся с места преступления.