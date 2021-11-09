Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 21:06
21:06
Общество
Уролог Симанович указал на опасность нежелания мужчин идти к врачу
21:04
Общество
Директор петербургского лицея оценил предложение осовременить русский язык
21:00
Общество
Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных
20:59
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
20:58
Общество
Томатный сок и шиповник могут спасти от деменции
20:55
Армия
Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2
20:55
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
20:55
Общество
Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге
20:54
Общество
Доктор Мясников заявил о бесполезности чеснока в борьбе с холестерином
20:54
Общество
Врачи Подмосковья помогли пациенту встать на ноги после перелома за один день
Все новости

Память погибшего от руки вооруженного преступника полицейского увековечили у Калининграда
Общество
Память погибшего от руки вооруженного преступника полицейского увековечили у Калининграда
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 9 ноября. Мемориальную доску установили в память о погибшем от руки опасного преступника Василии Живописцеве в городе Неман Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе полиции региона. 

«Состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о младшем сержанте милиции Василии Живописцеве. Мероприятие посетили его сын и дочь, София и Артур, а также замначальника УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев», — рассказали ФАН. 

Василий Живописцев родился 3 мая 1982 года. После обучения в  Калининградском юридическом институте МВД РФ принял решение вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел. Уже в 2001 году был принят на службу в должности участкового уполномоченного милиции ОВД города Советска, а в 2002-2003 годах служил оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД по Неманскому району.

9 июня 2003 года младший сержант милиции Василий Живописцев, находясь в составе следственно-оперативной группы, предотвратил взрыв жилого пятиэтажного дома, где также были расположены детская поликлиника и женская консультация. Спасая жизни людей, он погиб от пулевого ранения в сердце, оказавшись в квартире с вооруженным преступником.

«Сегодняшний день знаменателен не только для сотрудников отдела полиции, но и для всех жителей города Немана. Увековечена память младшего сержанта милиции, который 18 лет назад выехал на последнее в его жизни происшествие, где жителям пятиэтажного дома угрожала опасность. Невзирая ни на что, он пошел в ту квартиру, зная, что должен защитить жизнь и здоровье граждан. Несмотря на риск для собственной жизни, он совершил этот героический поступок», — отметил заместитель начальника полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Дмитрий Князев.

В момент гибели Василию Живописцеву был всего 21 год. Сегодня его сыну Артуру столько же. Дочка Соня родилась всего через три месяца после смерти отца.

«Гордость, что у меня такой папа, столько людей спас. Не отстаю. Выбрала профессию педагога, чтобы, конечно, не спасать, но учить», — рассказывает Софья Живописцева.

Василий Живописцев посмертно награжден орденом Мужества, навечно зачислен в списки личного состава. В сентябре по инициативе местной администрации и отдела полиции в Немане рядом с отделом, где служил герой, в его честь открыли сквер, где теперь будут проходить торжественные награждения, вручения званий и наград Неманского отдела полиции, а также ежедневное заступление нарядов на обеспечение охраны общественного порядка.

Ранее ФАН сообщал, что вооруженный мужчина обстрелял отдел полиции под Воронежем. Он скрылся с места преступления. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Память погибшего от руки вооруженного преступника полицейского увековечили у Калининграда
россия калининград калининградская область
Комментировать