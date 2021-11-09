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Сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме под Калининградом и спасли человека
Общество
Сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме под Калининградом и спасли человека
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области  / 

Калининград, 9 ноября. Пожар произошел на улице Саперная в городе Гусеве Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе МЧС России региона. 

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в рано утром. Горела крыша здания. 

«Загорелась ветошь на балконе квартиры, расположенной на втором этаже», — уточнили корреспонденту ФАН в пресс-службе МЧС. 

Пожарные среагировали своевременно. Они спасли человека.

На место прибыло восемь специалистов ПСЧ-13 на двух машинах. В МЧС напомнили единый номер службы спасения — 101 (с мобильного телефона 112, с домашнего — 01). Телефон доверия ведомства — (4012)79–99–99.

Ранее ФАН сообщал, что одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом. Его тело было обнаружено на улице Новой в поселке Илюшино.

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россия мчс калининград калининградская область
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