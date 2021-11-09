Торги на закупку новых трамваев за 2,9 млрд рублей объявили в Калининграде

Калининград, 9 ноября. Торги на закупку новых трамваев объявили в регионе. Информация об этом опубликована на сайте государственный закупок.

Победитель аукциона должен предоставить городу 16 двухсекционных трамваев в лизинг. Предполагается, что они вместят в себя 150 пассажиров каждый и будут ездить по путям шириной в один метр.

Начальная цена контракта — 2,9 миллиарда рублей. Договор лизинга будет действовать до 2032 года. Поставщика должны определить уже 1 декабря.

Идея восстановления трамвайной сети в городе получила одобрение у местных жителей. По их мнению, это может помочь привлечь в город новых гостей.

«Трамвайная должна стать новой визитной карточкой региона, где еще можно будет увидеть столько узкоколейных трамваев?» — сказана корреспонденту ФАН местная жительница Вероника С.

Власти уже объявляли торги на закупку трамваев в Калининград, но их приостановила Федеральная антимонопольная служба. На электронный аукцион пожаловалась московская компания ООО «Сейф Технолоджи». По мнению ее представителей, заказчик объединил в один лот автобусы и трамваи незаконно, поскольку участником такой закупки могла стать только компания АО «Сбербанк Лизинг».

Ранее ФАН сообщал, что «навороченный» трамвай «Корсар» тестируют в Калининграде. Он прибывал в город на тестовый заезд.