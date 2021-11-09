Зарезавший бывшую жену калининградец хотел убить и ее сестру

Калининград, 9 ноября. В отношении местного жителя, лишившего жизни свою бывшую жену, возбуждено уголовное дело о покушении на ее сестру. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Согласно версии следствия, обвиняемый приехал в поселок Совхозное Багратионовского района, где в гостях у близкой родственницы находилась его 61-летняя бывшая супруга. Он нанес женщине не менее пяти ударов колюще-режущим предметом в область живота и груди. Горожанка умерла на месте преступления, но обвиняемый не остановился, дважды ранив ее находящуюся неподалеку сестру. После он скрылся.

«Калининградке удалось связаться с экстренными службами и получить помощь. Она была госпитализирована в медицинское учреждение с серьезными травмами, врачи несколько дней боролись за ее жизнь», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

В настоящий момент жизнь местной жительницы вне опасности. Ей удалось помочь.

Между убийцей и его бывшей женой регулярно происходили конфликты, поскольку они вынуждены были проживать под одной крышей. Сестра жертвы стала их невольной участницей.

Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 31 декабря 2021 года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены медицинские, психиатрические и другие криминалистические судебные экспертизы по делу.

Ранее ФАН сообщал, что житель Калининградской области зарезал бывшую жену. Свою вину он признал.