Полиция Калининграда объявила награду за информацию об убийце подростка

Калининград, 9 ноября. Вознаграждение за информацию о убийце 16-летнего подростка обещают в полиции региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Утром 8 октября текущего года тело подростка с множественными ножевыми ранениями в области туловища и шеи обнаружено прохожими на улице Майской в поселке Добровольск Краснознаменского района. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — рассказывают в полиции.

Управлением уголовного розыска УМВД России по Калининградской области разыскивается преступник, свидетели, а также очевидцы произошедшего. Гражданам, предоставившим ценные сведения об убийстве, обещана полная конфиденциальность. В случае наличия информации калининградцев просят связаться с полицией по телефонам 8 (4012) 552-999, 8-963-291-50-01.

Ранее ФАН сообщал, что стали известны подробности жестокого убийства подростка под Калининградом. Ход расследования контролирует глава Следственного комитета региона Дмитрий Бочаров.