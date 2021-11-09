Пострадавшие из-за эпидограничений самозанятые Калининграда получат по 250 тысяч рублей

Калининград, 9 ноября. Самозанятых граждан поддержат в Калининградской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Зарегистрированные предприниматели, доход которых сократился до уровня прожиточного минимума из-за введения системы QR-кодов, смогут получить по 250 тысяч рублей.

«Речь идёт о самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в нашем регионе на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи. Они могут единовременно получить государственную социальную помощь в размере 250 тысяч рублей на основании социального контракта. При ведении личного подсобного хозяйства размер такой выплаты составит 100 тысяч рублей», – сообщила глава регионального минэкпрома Вероника Лесикова.

Деньги предоставляются на развитие предпринимательской деятельности, к примеру, для покупки необходимого оборудования. В настоящий момент в Калининграде насчитывается более 21,2 тысячи самозанятых. Выплата носит заявительный характер. Для ее получения необходимо обратиться в органы соцзащиты и заключить социальный контракт.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцев в трудной жизненной ситуации поддержат выплатами от 12 до 250 тысяч рублей. Помощь положена малообеспеченным семьям.