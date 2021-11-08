Жители Калининградской области смогут посещать МФЦ без QR-кода

Калининград, 8 ноября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес изменения в постановление, запрещающее гражданам посещать МФЦ без QR-кода о вакцинации против коронавируса.

Власти Калининградской области ранее запретили гражданам без QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни COVID-19 посещать МФЦ и другие государственные учреждения. Жители региона сразу атаковали соцсети Алиханова. Они возмутились новыми ограничениями и заявили, что это нарушает их права на получение государственных и муниципальных услуг.

«Поправки уже готовы, завтра они уточнят порядок. Дадим возможность для посещения центров и без QR-кодов. МФЦ будут доступны для всех», — ответил на вопросы граждан глава Калининградской области.

Кроме этого, может быть пересмотрено и решение губернатора о запрете на посещение госучреждений без QR-кода о вакцинации. Также Алиханов рассказал, что власти рассматривают возможность присвоения QR-кодов для имеющих антитела.

Также в Крыму самовольно начали требовать QR-коды там, где они даже не нужны, согласно постановлению главы республики.