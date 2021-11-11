Юрист Подъяблонский назвал сложности судебного спора из-за плохой воды в Калининграде

Калининград, 6 ноября. Жительница города Балтийска под Калининградом будет вынуждена защищаться в суде из-за намерения администрации муниципалитета взыскать с нее средства за услугу водоотведения. Она уверена, что поступающую в ее квартиру жидкость невозможно пить. Об этом она рассказала в одном из популярных пабликов в Facebook.

«За все будем разбираться, и за подачу так называемой питьевой воды, и за ее очистку. Как будто вода из кранов в Балтийске течет почти минеральная, а то, что мы видим в чайниках и бойлерах для ее нагрева — это нам, видимо, кажется!» — возмущается она в Сети.

facebook.com / Наш Балтийск

Она прилагает фотографии пожелтевших фильтров и демонстрирует накипь в чайнике. По ее мнению, городская вода не соответствует стандартам качества, хотя в муниципалитете придерживаются противоположного мнения.

«Мониторинг качества питьевой воды в ключевых точках города проводится еженедельно, начиная с 1996 года. Кроме лаборатории предприятия, контроль также осуществляется аккредитованным испытательным центром ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» и аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Калининградской области г. Зеленоградске». Для обеспечения нормативного качества водоснабжения МУП «Балтвода» проводит регулярную промывку и дезинфекцию городских сетей», — ответили местной жительнице в администрации Балтийска.

По словам юриста Глеба Подъяблонского, чтобы защититься в суде, жительница Калининградской области должна сделать забор воды и самостоятельно заказать ее экспертизу. Чтобы выиграть дело, ей нужны документы. Исходя из предоставленной экспертом информации, противостоять администрации Балтийска ей будет крайне сложно.

«Она должна вызвать экспертизу, обратиться в частное или государственное учреждение. У нас их много. Можно сдать пробу воды, там есть свои правила. Не фильтр демонстрировать надо, а заключение соответствующих специалистов, мы же не знаем, какая это вода, выглядеть она может по-разному. При жительнице Балтийска должны в бутылочку воду набрать, чтобы у нее на руках было экспертное заключение. Желательно делать это все на камеру», — рассказал корреспонденту ФАН Глеб Подъяблонский.

На патовую ситуацию с водоснабжением Калининградской области ранее уже обратил внимание губернатор Антон Алиханов. С аналогичной проблемой к нему обращаются жители других городов Калининградской области, которые считают, что вода в их населенных пунктах не соответствует нормам. Они говорят о том, что ее нельзя пить и использовать для хозяйственных нужд. Пока что решить проблему удалось только в поселке Домново, но со времен должна прийти очередь и других отдаленных от Калининграда городов и деревень.

«В 2021 году по программе конкретных дел появилась возможность профинансировать работы по установке станции водоподготовки в поселке Домново. Ее стоимость составила 4,9 млн. рублей. В течение августа-октября устанавливали оборудование станции и производили пуско-наладочные работы. Теперь вода после прохождения через фильтры грубой очистки подается на блок фильтров обеззараживания, соответствуя нормам. До конца этого года установим еще 20 таких в поселках Гурьевского, Озерского, Полесского и Ладушкинского района», — написал губернатор в Instagram.

Он также отметил, что в следующем году число участников этой программы планируют удвоить. Систему водоснабжения региона ждет глобальное обновление.

Ранее ФАН сообщал, что жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана. По их мнению, честнее было бы не присылать счета за услуги такого уровня.