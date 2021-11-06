Высоковольтные провода ЛЭП упали на припаркованные автомобили под Калининградом

Калининград, 6 ноября. В городе Черняховске Калининградской области провода обвалились прямо на припаркованные автомобили. Об этом сообщается в одном из популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Тельмана оборвалось крепление проводов. Родители, предупредите детей, чтобы не трогали провода!» — пишет местная жительница.

vk.com / Черняховск Главный

Произошедшее по-настоящему напугало горожан. К счастью, обошлось без жертв.

«Помилуй, господи. Хорошо, что в этот момент автомобиль был пустым», — сказала корреспонденту ФАН жительница Черняховска Наталья Л.

Местные обратились в администрацию, чтобы решить проблему, но, по их словам, провода продолжили лежать на улице и спустя три часа после предпринятых ими попыток. Погода в регионе стояла штормовая, согласно данным МЧС, ветер достигал 20 м/c и сопровождался дождем.

Ранее ФАН сообщал, что с приходом циклона на Сахалине обрушились столбы и деревья. У домов срывало кровлю, а провода электропередач падали прямо на детские площадки.