Сотрудник ГИБДД обеспечил «взлетную полосу» улетающему на юг лебедю в Калининграде

Калининград, 6 ноября. Сотрудник ГИБДД на служебной машине перекрыл движение автотранспорта, чтобы дать возможность взлететь случайно оказавшемуся на Эстакадном мосту лебедю. Разгоняющуюся птицу сняли на видео. Запись опубликована в одном из популярных городских пабликов.

«Кто это? Ракета, или, может, самолет? Нет, это лебедь, взлетающий по Эстакадному мосту под присмотром ДПС», — сказано в Сети.

Поступок сидящих в машине полицейских вызвал восхищение местных жителей. Они хвалят патрульно-постовую службу.

«Красиво пошел», — говорит местный житель Дмитрий М. «Молодцы ребята, прикрыли взлет», — написал Андрей Ш. корреспонденту ФАН. «ДПС молодцы!», — сказал Сергей Ш.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ГИБДД спасли 35 человек из горящей пятиэтажки в Приморье. Благодаря самоотверженности правоохранителей удалось избежать жертв и пострадавших.