Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:26
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
18:04
Происшествия
Труп женщины с изрубленной головой достали из реки в Приморье
18:03
Общество
Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
Все новости

Сотрудник ГИБДД обеспечил «взлетную полосу» улетающему на юг лебедю в Калининграде
Общество
Сотрудник ГИБДД обеспечил «взлетную полосу» улетающему на юг лебедю в Калининграде
vk.com  /  Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

Калининград, 6 ноября. Сотрудник ГИБДД на служебной машине перекрыл движение автотранспорта, чтобы дать возможность взлететь случайно оказавшемуся на Эстакадном мосту лебедю. Разгоняющуюся птицу сняли на видео. Запись опубликована в одном из популярных городских пабликов. 

«Кто это? Ракета, или, может, самолет? Нет, это лебедь, взлетающий по Эстакадному мосту под присмотром ДПС», — сказано в Сети. 

Поступок сидящих в машине полицейских вызвал восхищение местных жителей. Они хвалят патрульно-постовую службу. 

«Красиво пошел», — говорит местный житель Дмитрий М. 

«Молодцы ребята, прикрыли взлет», — написал Андрей Ш. корреспонденту ФАН.

«ДПС молодцы!», — сказал Сергей Ш. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ГИБДД спасли 35 человек из горящей пятиэтажки в Приморье. Благодаря самоотверженности правоохранителей удалось избежать жертв и пострадавших.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудник ГИБДД обеспечил «взлетную полосу» улетающему на юг лебедю в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать