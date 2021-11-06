Школьники поселка в Калининградской области «ловят» интернет под столбами, чтобы сделать уроки

Калининград, 6 ноября. Школьники из Краснознаменского района города вынуждены делать уроки, сидя под столбами на улице, поскольку интернет ловит только там. Об этом сообщают местные жители в Сети.

«Раньше во всем селе Неманское был интернет, но сотрудники оператора «Билайн» что-то нахимичили, и связь пропала. Все обращения местных жителей игнорируются», — жалуются горожане в одном из популярных пабликов.

Аналогичным образом ситуация обстроит и в некоторых других деревнях Калининградской области. Отрезаны от мира населенные пункты, находящиеся в Гурьевском городском округе, а также вблизи Нестерова.

«Буквально в семи километрах от Гурьевска, в поселке Ярославское тоже не ловит ничего», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Александра Ш. «В поселке Луговое, Нестеровский район, такая же ситуация с интернетом и связью. Обещают вышку построить, но все никак», — говорит ФАН Анастасия И.

Не могут воспользоваться услугами связи и жители Логвино. Местная жительница Лада вынуждена «ловить» интернет в мансарде своего дома. Мобильный работает с перебоями, и позвонить то есть возможность не всегда, что уж говорить об учебе.

В Калининградской области введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Средняя и старшая школа переведены на дистанционное обучение, учащиеся часто получают онлайн-задания.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, дистанционное обучение негативно сказывается на умственных и физических способностях школьников. Дети страдают от головной боли, ухудшения зрения и нарушений сна.