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Школьники поселка в Калининградской области «ловят» интернет под столбами, чтобы сделать уроки
Общество
Школьники поселка в Калининградской области «ловят» интернет под столбами, чтобы сделать уроки
telegram.org  /  Инцидент Калининград

Калининград, 6 ноября. Школьники из Краснознаменского района города вынуждены делать уроки, сидя под столбами на улице, поскольку интернет ловит только там. Об этом сообщают местные жители в Сети. 

«Раньше во всем селе Неманское был интернет, но сотрудники оператора «Билайн» что-то нахимичили, и связь пропала. Все обращения местных жителей игнорируются»,  — жалуются горожане в одном из популярных пабликов. 

Аналогичным образом ситуация обстроит и в некоторых других деревнях Калининградской области. Отрезаны от мира населенные пункты, находящиеся в Гурьевском городском округе, а также вблизи Нестерова. 

«Буквально в семи километрах от Гурьевска, в поселке Ярославское тоже не ловит ничего», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Александра Ш.

«В поселке Луговое, Нестеровский район, такая же ситуация с интернетом и связью. Обещают вышку построить, но все никак», — говорит ФАН Анастасия И. 

Не могут воспользоваться услугами связи и жители Логвино. Местная жительница Лада вынуждена «ловить» интернет в мансарде своего дома. Мобильный работает с перебоями, и позвонить то есть возможность не всегда, что уж говорить об учебе. 

В Калининградской области введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Средняя и старшая школа переведены на дистанционное обучение, учащиеся часто получают онлайн-задания. 

Ранее ФАН сообщал, что по мнению уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, дистанционное обучение негативно сказывается на умственных и физических способностях школьников. Дети страдают от головной боли, ухудшения зрения и нарушений сна. 

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