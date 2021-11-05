Ржавчина на памятнике солдатам-разведчикам возмутила жителей Калининградской области

Калининград, 5 ноября. Жители курортного города Светлогорска в Калининградской области возмущены состоянием городского памятника солдатам-разведчикам. Они считают, что он находится в крайне запущенном состоянии.

«Дело в том, что около моря, у лифта, стоит памятник солдатам-разведчикам. Если вы на него посмотрите, то увидите ржавую конструкцию из сваренных листов железа. Наши герои заслужили вот такое вот убожество? Рисковать жизнью ради этого непонятного артхауса?» — высказал свое мнение Иван И.

facebook.com / Иван И.

Местные жители думают, что памятник необходимо привести в порядок, и призывают администрацию муниципалитета к ответственности. По их мнению, сооружение нуждается хотя бы в элементарной окраске.

«Сначала преобразователем ржавчины нужно обработать грамотно, потом грунт, потом краска. Сразу красить не стоит. Жалкое убожество, а не памятник», — высказал свое мнение Виктор Л. «Памятник в ржавом виде смотрится как позабытый и позаброшенный», — сказал Андрей К.

Некоторые замечают, что монумент может быть сделан из инновационной стали, которая и должна иметь такой вид. Якобы это особый вид материала. Также они отмечают, что к празднику разведчиков памятник должны были бы привести в порядок.

Ранее ФАН сообщал, что Шойгу поблагодарил военных разведчиков за вклад в обеспечение безопасности России. Он отметил их самоотверженность.