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Жители опасаются обрушения склона из-за строительства гостиницы на курорте Калининграда
Общество
Жители опасаются обрушения склона из-за строительства гостиницы на курорте Калининграда
facebook.com  /  Андрей К.

Калининград, 5 ноября. Жители курортного города Светлогорска в Калининградской области опасаются обрушения песчаного склона из-за строительства гостиницы у моря. Об этом они сообщили в одном из популярных пабликов в Facebook. 

«Столько железа вгоняют в песок и считают, что это удержит склон? Я вот думаю, что он скоро рухнет. Светлогорский променад», — написал горожанин Андрей К. в Сети. 

Калининградцев в принципе возмущает застройка побережья Балтийского моря. По их мнению, так природный ландшафт региона разрушают, лишая местных жителей и гостей города возможности полюбоваться на красивые пейзажи. 

«Сам променад вряд ли рухнет, а вот склоны будут обваливаться. Все в конечном итоге зависит от интенсивности этого процесса. Если он будет медленным, возможно, будут последствия обвалов устранять. А вот если завалит большой массой, то могут быть и жертвы. Будем наблюдать. Жалко, что есть угроза жизни людей», — говорит Алексей Д. 

«На таких склонах не строят даже в Сочи, научены опытом из-за частых субтропических ливней», — сказал Андрей В. корреспонденту ФАН. 

По мнению жителей, песчаные склоны создают особенный неповторимый колорит, который с появлением многочисленных отелей и гостиниц будет утерян. Для них ведение строительных работ у моря стало неприятным шоком. 

Ранее ФАН сообщал, что выяснил причины подорожания строительных материалов в регионе. Из продажи там пропадают газосиликатные блоки, не хватает кирпича, бетона, арматуры. 

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