Обелиск в честь участников блокады Ленинграда установят в Калининградской области

Калининград, 5 ноября. Обелиск в память о героях блокады Ленинграда установят в Калининградской области. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на заседании Совета по культуре.

«Нам поступило предложение от администрации президента России и коллег из Ленинградской области об установке обелиска в память защитников Ленинграда и людей, переживших блокаду», — сказал Алиханов.

Кроме того, в Калининграде хотят открыть памятник писателю Федору Достоевскому. Планируется также увековечить имя героя Великой Отечественной войны Николая Раевского.

«Коллеги из администрации города Калининграда провели предварительную работу и приняли решение об увековечении имени писателя в названии сквера, в котором предлагается установить памятник. По предложению Российского военно-исторического общества рассмотрим целесообразность участия Калининградской области в конкурсе на установку памятника герою Отечественной войны 1812 года полководцу Николаю Николаевичу Раевскому», — рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Над памятником Достоевскому работал художник Андрей Следков. Монумент уже установлен на границах улиц Носова и Грекова. Скульптура выполнена в полный рост — писатель своей рукой бережно защищает воробья. Это отсылка к последней главе романа «Братья Карамазовы», в которой описываются похороны Илюши Снегирева. Жители считают памятник одним из достойнейших в городе.

«Один из лучших монументов в городе. Бесконечная мощь! Защитникам Ленинграда должно быть поставлено что-то не менее впечатляющее», — говорит корреспонденту ФАН горожанин Валерий Ф.

Ранее ФАН сообщал, что петербуржцам представили рассекреченные документы времен блокады Ленинграда. Документы можно найти на портале «Архивы Санкт-Петербурга».