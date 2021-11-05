Калининград, 5 ноября. В регионе 25-летний водитель Toyota погиб после наезда на дерево. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Калининградской области.

«На прямом участке дороге водитель не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево», — рассказали ФАН в ГИБДД.

Машина двигалась по трассе Правдинск — Широкое. Молодой мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининград произошло крупное ДТП с участие автомобиля Mersedes. Погибла пожилая женщина, которая в этот момент шла по тротуару.