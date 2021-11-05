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Врезавшийся в дерево водитель умер на месте в результате ДТП в Калининградской области

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 16:08
Происшествия
Врезавшийся в дерево водитель умер на месте в результате ДТП в Калининградской области
instagram.com  /  Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Калининград, 5 ноября. В регионе 25-летний водитель Toyota погиб после наезда на дерево. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Калининградской области. 

«На прямом участке дороге водитель не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево», — рассказали ФАН в ГИБДД. 

Машина двигалась по трассе Правдинск — Широкое. Молодой мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининград произошло крупное ДТП с участие автомобиля Mersedes. Погибла пожилая женщина, которая в этот момент шла по тротуару. 

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россия калининград калининградская область
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