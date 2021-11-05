Молодой мужчина пропал без вести в Калининградской области

Калининград, 5 ноября. Рустам Норбаев 34 лет пропал без вести в курортном городе Зеленоградске Калининградской области. Его ищут с 15 июля. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

«Он ушел с работы в неизвестном направлении. В момент исчезновения был одет в бежевую футболку, синие джинсы и черно-серые кроссовки. Рост — 171 сантиметр, карие глаза, короткие черные волосы с сединой, плотного телосложения. С собой у исчезнувшего был рюкзак темно-синего цвета», — рассказывают волонтеры.

Местонахождение Рустама Норбаева не установлено до сих пор. Ситуацию прокомментировали местные жители.

«Так надолго он пропал! Уже не жилец, бедные родственники. Три с половиной месяца — изрядный срок», — высказал свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН Василий В.

В розыск местного жителя объявила мать. Идет поиск свидетелей исчезновения человека.

Ранее ФАН сообщал, что пропавшая без вести пенсионерка под Калининградом была обнаружена мертвой. Ее тело нашли два дня спустя.