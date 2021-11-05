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Молодой мужчина пропал без вести в Калининградской области

Происшествия
Молодой мужчина пропал без вести в Калининградской области
vk.com  /  Поисково-спасательный отряд "Запад"

Калининград, 5 ноября. Рустам Норбаев 34 лет пропал без вести в курортном городе Зеленоградске Калининградской области. Его ищут с 15 июля. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад». 

«Он ушел с работы в неизвестном направлении. В момент исчезновения был одет в бежевую футболку, синие джинсы и черно-серые кроссовки. Рост — 171 сантиметр, карие глаза, короткие черные волосы с сединой, плотного телосложения. С собой у исчезнувшего был рюкзак темно-синего цвета», — рассказывают волонтеры. 

Местонахождение Рустама Норбаева не установлено до сих пор. Ситуацию прокомментировали местные жители. 

«Так надолго он пропал! Уже не жилец, бедные родственники. Три с половиной месяца — изрядный срок», — высказал свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН Василий В. 

В розыск местного жителя объявила мать. Идет поиск свидетелей исчезновения человека. 

Ранее ФАН сообщал, что пропавшая без вести пенсионерка под Калининградом была обнаружена мертвой. Ее тело нашли два дня спустя. 

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