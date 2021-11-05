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Калининградец до смерти избил собственную мать-инвалида

Происшествия
Калининградец до смерти избил собственную мать-инвалида
pixabay.com  / 

Калининград, 5 ноября. 37-летний житель региона избил свою мать до смерти. В его отношении возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщают в Следственном отделе по Ленинградскому району города Калининграда. 

«Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес не менее 34 ударов кулаками и ногами по голове, груди и животу своей 55-летней матери, являющейся инвалидом по зрению», — сказали корреспонденту ФАН в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области. 

До этого калининградец отбывал наказание за кражу. Отмечается, что он склонен к употреблению наркотических веществ, а также алкоголизму. Мать пыталась спастись от него. На такси она уехала к своей знакомой, но скончалась в гостях от сопровождающейся внутренним кровоизлиянием тупой травмы живота. 

В ходе следствия обвиняемый несколько раз менял свои показания, хоть изначально и признал свою вину. Оперативникам удалось восстановить истинную картину произошедшего. Сбор доказательств по делу завершен, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее ФАН сообщал, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от коллег повторного доклада по делу калининградских врачей. Их обвиняют в преднамеренном убийстве младенца весом 700 грамм. 

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