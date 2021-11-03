QR-коды для посещения кафе и ТЦ вводятся в Калининградской области с 8 ноября

Калининград, 3 ноября. Власти Калининградской области приняли решение ввести QR-коды для посещения кафе, ресторанов и торговых центров региона с 8 ноября.

Также новое ограничение распространяется на посещение фитнес-центров. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба в среду.

«Возобновляется деятельность фитнес-центров и сферы услуг. Обязательным условием для их посещения остается предоставление QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусом, с даты которого прошло не более шести календарных месяцев, и документа, удостоверяющего личность», — говорится на официальном сайте местного правительства.

Кроме того, с 8 ноября детские сады начинают работать в обычном режиме, а к обучению приступят и учащиеся начальной школы. Однако дистанционное обучение для среднего и старшего звена продляется до 15 ноября.

Как стало известно ранее, действие системы QR-кодов расширили в Челябинской области. Ограничения касаются мероприятий с любым количеством участников.