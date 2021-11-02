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Калининградская область стала лидером в РФ по числу вовлеченного в малый бизнес населения
Общество
Калининградская область стала лидером в РФ по числу вовлеченного в малый бизнес населения
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 2 ноября. Регион находится в лидерах рейтинга по числу населения, занятого в предпринимательских проектах, в том числе собственных. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. 

«Третий год подряд наш регион входит в топ-3 рейтинга по вовлеченности населения в малый бизнес. На сегодняшний день 23,5 процента жителей Калининградской области являются сотрудниками малых и микропредприятий. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 32 процента», – сообщила на встрече с журналистами глава министерства экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.

С июля прошлого года, когда в Калининграде заработал налог на профессиональный доход, его плательщиками стали более 21 тысячи жителей. Создающих новые рабочие места бизнесменов региона в правительстве области готовы поддержать в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию. Ведется отдельная работа с каждым отраслевым предпринимательским объединением. 

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