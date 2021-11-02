Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 22:25
22:22
Общество
Друг семьи подтвердил смерть актера Гуменецкого от рака
22:21
Весь мир
Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка
22:13
Происшествия
Сыгравший в «Бригаде» Шмидта актер Дмитрий Гуменецкий умер в Москве
22:02
Общество
Калининградская область стала лидером в РФ по числу вовлеченного в малый бизнес населения
22:00
Политика
Правительство утвердило новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне
21:54
Политика
Чижов: Россия и ЕМА могут достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации
21:51
Весь мир
Илон Маск напомнил ООН о насилии французских миротворцев над африканскими детьми
21:42
Общество
Случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19 не выявили в Петербурге
21:38
Происшествия
Жителя Екатеринбурга задержали за сообщение о «минировании» оперного театра
21:37
Весь мир
Africa News: изменения климата спровоцировали массовый голод на юге Мадагаскара
Все новости

Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели в Калининградской области
Общество
Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели в Калининградской области
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 2 ноября. Операцию по восстановлению анатомической формы и функций роговицы впервые в регионе провела заслуженный врач Российской Федерации Инесса Иванова, заведующая отделением микрохирургии глаза и главный внештатный офтальмолог местного минздрава. 

«Это технология венчает все наши манипуляции в глазной хирургии в целом, потому что она нужна в тех случаях, когда, к большому сожалению, мутнеет роговица, которая служит проводящей средой для пучка света, дающего изображение на сетчатке», — поясняет врач.

Помутнение роговицы может быть вызвано прошлыми хирургическими вмешательствами, различными заболеваниями, а также ожогами. Восстанавливаются врожденные и приобретенные дефекты этой части глаза. Операция носит название сквозной кератопластики и раньше проводилась только в федеральных центрах. Во время ее проведения используется консервированная роговица, зарегистрированная как донорский материал. Он поставляется в особом контейнере, который готовится заранее под каждого пациента в одном из трех российских специальных глазных банков.

Ежегодная потребность в операциях с использованием подобного метода в Калининградской области — порядка десяти. В этом году запланировано проведение только трех таких манипуляций.

Ранее ФАН сообщал, что мужчине из Новосибирска провели уникальную операцию на сердце. У пациента диагностировали неполное смыкание аортального клапана сердца.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели в Калининградской области
россия калининград калининградская область
Комментировать