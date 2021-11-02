Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели в Калининградской области

Калининград, 2 ноября. Операцию по восстановлению анатомической формы и функций роговицы впервые в регионе провела заслуженный врач Российской Федерации Инесса Иванова, заведующая отделением микрохирургии глаза и главный внештатный офтальмолог местного минздрава.

«Это технология венчает все наши манипуляции в глазной хирургии в целом, потому что она нужна в тех случаях, когда, к большому сожалению, мутнеет роговица, которая служит проводящей средой для пучка света, дающего изображение на сетчатке», — поясняет врач.

Помутнение роговицы может быть вызвано прошлыми хирургическими вмешательствами, различными заболеваниями, а также ожогами. Восстанавливаются врожденные и приобретенные дефекты этой части глаза. Операция носит название сквозной кератопластики и раньше проводилась только в федеральных центрах. Во время ее проведения используется консервированная роговица, зарегистрированная как донорский материал. Он поставляется в особом контейнере, который готовится заранее под каждого пациента в одном из трех российских специальных глазных банков.

Ежегодная потребность в операциях с использованием подобного метода в Калининградской области — порядка десяти. В этом году запланировано проведение только трех таких манипуляций.

Ранее ФАН сообщал, что мужчине из Новосибирска провели уникальную операцию на сердце. У пациента диагностировали неполное смыкание аортального клапана сердца.