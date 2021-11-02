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Два жителя Калининграда сядут пожизненно за совершенное с особой жестокостью преступление
Происшествия
Два жителя Калининграда сядут пожизненно за совершенное с особой жестокостью преступление
Невские Новости  / 

 

Калининград, 2 ноября. Двое жителей региона обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области. 

Мужчины пили спиртное на дачном участке в курортном городе Пионерском и начали конфликтовать с потерпевшим. Он рассказал им о совершаемых им имущественных преступлениях в отношении пожилых людей. 

«Один из обвиняемых нанес удар ножом в ногу потерпевшему, после чего, желая причинить ему особые страдания, они облили его горючей жидкостью, совершили его поджог и стали наблюдать за ним», — рассказали корреспонденту ФАН. 

После потерпевшего потушили и еще живого заставили лечь в выкопанную неподалеку яму, где он и скончался. Обвиняемые похоронили его прямо в ней, пытаясь замести следы преступления. 

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд. Убийцам грозит срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение в случае, если будет установлено, что обвиняемые изначально посягнули на жизнь собутыльника. 

Ранее ФАН сообщал, что осужденный на 23 года за убийство с особой жестокостью сбежал из колонии под Тюменью. К поискам заключенного приступили сотрудники полиции и розыска управления ФСИН по региону.

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