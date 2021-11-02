Волонтеры нашли расстрелянную собаку с отрезанным ухом под Калининградом

Калининград, 2 ноября. Жестоко убитую и изувеченную собаку обнаружила жительница Калининградской области Дина Д. в Вальбургском парке. Она рассказала об этом корреспонденту ФАН.

«Я обнаружила ее, потому что кормлю там брошенных собак. В очередной раз приехав, увидела этот труп. Он был очевидно в мелких отверстиях, я плохо разбираюсь в оружии, была еще с рабочим с одним. Он подтвердил, что это дробь. Кроме того, было срезано ухо с бирками. Собака прошла процесс отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Только после этого бирка вешается. Именно это ухо было срезано, и бирки лежали рядом», — рассказала жительница Калининграда корреспонденту ФАН.

Она считает, что убийство могли совершить охотники. По ее мнению, им могло не понравиться соседство распугивающих дичь собак.

«Есть предположение, что это охотники, потому что они иногда так делают. Срезанное ухо животного — это их трофей. Оно было ампутировано у уже мертвого животного, срез был ровный, без крови. Думаю, что это они, потому что человек, ранее кормивший этих собак, получал угрозы. Ей говорили, что собаки на той территории мешают лаем, возможно, отпугивая дичь», — говорит Дина Д. корреспонденту ФАН.

О случившемся она сообщила в полицию. По ее мнению, преступление подпадают под статью о жестоком обращении с животными. Стражи закона составили соответствующий протокол, проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские организовали проверку по факту массового убийства собак в воронежском приюте. Речь идет о 13 убитых животных.