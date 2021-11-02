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В Калининграде 106-летняя пенсионерка победила коронавирус
Общество
В Калининграде 106-летняя пенсионерка победила коронавирус
pixabay.com  / 

Калининград, 2 ноября. Местная жительница смогла вылечиться от коронавируса в возрасте 106 лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. Ее выписали из областной инфекционной больницы и отправили домой. Пенсионерка перенесла тяжелую форму пневмонии. 

Согласно сообщениям оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в Калининградскую область поступило 523 399 комплектов доз вакцины от опасного заболевания. Привито 422 282 человека, полностью завершена иммунизация у 370 525. В регионе развернуто 2 458 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 29 лечебных учреждениях, из них 121 — с ИВЛ. Занято 2 098 коек, из них 80 — с ИВЛ. 

За последние сутки зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных ее исходов достигло 879, но местные жители все равно не готовы к продлению локдауна. 

«Мой доход страдает, не представляю, что буду делать, если нерабочие дни опять продлят. Не хотелось бы в возрасте 30 лет обращаться к родителям», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия М. 

Ранее ФАН сообщал, что оценена скорость мутации коронавируса. Отследить его эволюцию невозможно. 

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