Двое калининградцев пытались присвоить 28 земельных участков по поддельным документам

Калининград, 2 ноября. Двое местных жителей пытались оформить в собственность 28 земельных участков в качестве подарка от главы Калининграда и теперь обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело на основе материалов, предоставленных УФСБ России региона. Горожан будут судить по по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33 , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере).

«Согласно данным следствия, в конце 2019 — начале 2020 года 46-летний местный житель подал в МФЦ заявление о государственной регистрации права на 28 земельных участков рыночной стоимостью 9,8 млн рублей, расположенных на территории СНТ «Летнее» по улице Летней», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

К документу были приложены поддельные выписки из постановлений главы города Калининграда о бесплатном предоставлении земли в собственность супруге обвиняемого, а также иным лицам. В управлении Росреестра региона участки не переоформили. В горадминистрации вовремя рассказали об отсутствии постановлений, по которым можно было бы сделать это.

Сейчас мошенники находятся под подпиской о невыезде, им запрещено общаться друг с другом. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы уголовного дела и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет возбудил дело по факту ЧП с самолетом под Иркутском. Транспорт принадлежал ООО «Сибирская Легкая авиация».