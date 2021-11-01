Пять ударов ножом в грудь и живот нанес житель Калининградской области своей бывшей жене

Калининград, 1 ноября. Уголовное дело об убийстве возбуждено Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области. 61-летняя местная жительница с множественными колото-резаными ранениями была обнаружена в одном из домов поселка Совхозное Багратионовского района.

«По версии следствия, вечером 30 октября 2021 года в поселок Совхозное Багратионовского района приехал калининградец, где в гостях у сестры находилась его бывшая жена. Следствие полагает, что в ходе ссоры с женщиной экс-супруг нанес ей не менее пяти ударов колюще-режущим предметом в область груди и живота, а также ранил ее сестру. От полученных травм бывшая супруга умерла на месте преступления», — рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области (УУР УМВД) и доставили его к следователю СК. Полицейские осуществляют оперативное сопровождение расследования.

58-летний бывший муж погибшей задержан, ему предъявлено обвинение. Он признал свою вину, и его заключат под стражу.

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