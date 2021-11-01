Калининградский Остров Канта стал лучшим общественным пространством России

Калининград, 1 ноября. Остров Канта стал лучшим общественным пространством России по версии читателей журнала National Geographic. За него проголосовало 13% участников опроса, организованного изданием. Завершилось онлайн-голосование по проекту «Сокровища России», посвященному туристическим возможностям страны.

«Остров Канта — главный центр притяжения туристов в Калининграде и любимое местными жителями место для прогулок. Здесь находится Кафедральный собор с почти 700-летней историей, могила знаменитого философа Иммануила Канта и главные открыточные виды города. На территории острова расположен благоустроенный городской парк, уютные кафе, парк скульптур, проводятся музыкальные и гастрономические фестивали», — говорится в аннотации конкурса.

Второе место занял «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, за него проголосовало 12% опрошенных. На третьем оказался «Европейский квартал» города Таганрога. В его пользу высказалось 11% читателей.

«Не знаю, что там в Таганроге, но я обожаю гулять с собакой по нашему Острову Канта. Особенно хорош он вечером, подсветка выглядит замечательно, а уж когда начинает работать ярмарка… Жду не дождусь Нового года. Все-таки у нас очень уютный город», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Мария С.

Ранее ФАН сообщал, что огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке. Территорию отстояли общественники, там вполне могли быть многоэтажки.