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Жители Калининградской области боятся обрушения немецкого дома
Общество
Жители Калининградской области боятся обрушения немецкого дома
vk.com  /  Елизавета М.

Калининград, 1 ноября. Старое немецкое здание рискует обрушиться прямо на головы горожан. Об этом они сообщили корреспонденту ФАН. 

«Здание разрушается, рассыпается… При обрушении люди пострадают с вероятность сто процентов. Не хотелось бы, чтобы это случилось. Оно ветхое очень, даже внутри. Межэтажные перекрытия сгнили совсем давным-давно, хотим, чтобы его побыстрее снесли от греха подальше. К этому объекту с двух сторон примыкают пятиэтажные жилые дома», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Елизавета М. 

Жители Калининградской области боятся обрушения немецкого дома на свои головы
vk.com / Елизавета М.

Если здание обвалится, горожане пострадают. Снос затрудняет то, что одна из его стен — несущая конструкция для нового, современного дома. Строение находится в частной собственности. Как рассказали ФАН, местная администрация пытается заставить собственника восстановить его, хоть от исторической реликвии уже почти ничего не осталось. 

Жители Калининградской области боятся обрушения немецкого дома на свои головы
vk.com / Елизавета М.

Ранее ФАН сообщал, что «реставрация» исторического здания в Калининграде возмутила местных жителей. Его барельефы были испорчены. 

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