Жители Калининградской области боятся обрушения немецкого дома

Калининград, 1 ноября. Старое немецкое здание рискует обрушиться прямо на головы горожан. Об этом они сообщили корреспонденту ФАН.

«Здание разрушается, рассыпается… При обрушении люди пострадают с вероятность сто процентов. Не хотелось бы, чтобы это случилось. Оно ветхое очень, даже внутри. Межэтажные перекрытия сгнили совсем давным-давно, хотим, чтобы его побыстрее снесли от греха подальше. К этому объекту с двух сторон примыкают пятиэтажные жилые дома», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Елизавета М.

vk.com / Елизавета М.

Если здание обвалится, горожане пострадают. Снос затрудняет то, что одна из его стен — несущая конструкция для нового, современного дома. Строение находится в частной собственности. Как рассказали ФАН, местная администрация пытается заставить собственника восстановить его, хоть от исторической реликвии уже почти ничего не осталось.

vk.com / Елизавета М.

Ранее ФАН сообщал, что «реставрация» исторического здания в Калининграде возмутила местных жителей. Его барельефы были испорчены.