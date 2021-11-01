Пенсионерка бросалась в прохожих бутылками из окна квартиры под Калининградом

Калининград, 1 ноября. Пожилая женщина кидает стеклянные бутылки на головы прохожих и высказывает угрозы убийством. Об этом сообщается в одном из местных telegram-каналов.

«Внимание, опасно для жизни! У кого мимо проходят дети, предупредите. Адрес — г. Зеленоградск, Окружная, 4. Она метит в голову с криком, что убьет!» — пишут горожане в социальных сетях.

Пенсионерка стоит на учете как психически нездоровый человек, сообщает источник ФАН. Как реальную угрозу ее слова расценивать нельзя.

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Корреспондент ФАН сообщил о происходящем в полицию города Зеленоградска. В ведомстве пообещали принять меры.

Ранее ФАН сообщал, что полиция Калининграда задержала местную жительницу, которая откусила ухо своему оппоненту во время драки в ночном клубе. Она была водворена в отдел.