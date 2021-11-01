Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 18:59
18:55
Весь мир
Алжир прекратил поставки газа в Испанию через Марокко
18:52
Политика
Публицист Микульскис объяснил страх Запада перед «Мертвой рукой» России
18:52
Экономика
Состояние Маска превысило 300 млрд долларов
18:51
Общество
Известный поэт Анатолий Гребнев ушел из жизни в 80 лет
18:50
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала, как оказалась в «Уральских пельменях»
18:50
Весь мир
Военный комитет «5+5» договорился с соседними странами о выводе наемников из Ливии
18:49
Весь мир
Комиссия по правам человека Ливии обеспокоена похищением нефтяников в Триполи
18:48
Общество
Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину
18:47
Общество
Школьники из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям
18:46
Общество
Французский журналист Мейсан обсудил с главой ФБР Тэрадой запрещенные на Западе темы
Все новости

Пенсионерка бросалась в прохожих бутылками из окна квартиры под Калининградом
Происшествия
Пенсионерка бросалась в прохожих бутылками из окна квартиры под Калининградом
telegram.com  /  Инцидент Калининград

Калининград, 1 ноября. Пожилая женщина кидает стеклянные бутылки на головы прохожих и высказывает угрозы убийством. Об этом сообщается в одном из местных telegram-каналов. 

«Внимание, опасно для жизни! У кого мимо проходят дети, предупредите. Адрес — г. Зеленоградск, Окружная, 4. Она метит в голову с криком, что убьет!» — пишут горожане в социальных сетях. 

Пенсионерка стоит на учете как психически нездоровый человек, сообщает источник ФАН. Как реальную угрозу ее слова расценивать нельзя. 

Пенсионерка бросалась в прохожих бутылками из окна квартиры под Калининградом
telegram.com / Инцидент Калининград

Корреспондент ФАН сообщил о происходящем в полицию города Зеленоградска. В ведомстве пообещали принять меры. 

Ранее ФАН сообщал, что полиция Калининграда задержала местную жительницу, которая откусила ухо своему оппоненту во время драки в ночном клубе. Она была водворена в отдел.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пенсионерка бросалась в прохожих бутылками из окна квартиры под Калининградом
россия калининград калининградская область
Комментировать