Калининградцы массово жалуются на небывалый рост цен за аренду квартир

Многие жители и гости Калининграда отказываются от съема квартир из-за возросших цен на аренду. В соцсетях регулярно появляются гневные посты на данную тему. Корреспондент ФАН изучил ситуацию.

«Когда этот беспредел с арендами квартир наконец-то закончится, куда вы гнете свои цены? Люди хотят снимать, но не могут, у нас нет такой бешеной зарплаты, такую работу не найти!» — высказался горожанин Виталий С. «В Калининграде цены поднялись до 20 тысяч, и такая стоимость еще будет хорошим вариантом», — уверяет Анастасия Ф.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

По словам горожан, долгосрочная аренда жилья прибавила в цене в среднем на 5 тысяч рублей. Жителям становится все труднее удержаться на плаву. Увеличившаяся сумма оплаты за квартиру кажется им невероятно большой.

«Цены существенно подросли. Если в начале 2019 года это было где-то 10%, то сейчас, мне кажется, это все 30%. Раньше можно было снять однокомнатную квартиру до 10–12 тысяч рублей, а теперь от 16 тысяч и выше. Иногда видишь объявления, что сдается однушка, квадратов то всего 35-40, а цена — 25 тысяч. Не знаешь, где взять такие деньги», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Яна Г.

vk.com / pr scr vk.com

Согласно данным Калининградстата аренда двухкомнатной квартиры к августу этого года подорожала на 48,78%. Среднестатистическая семья может снять такое жилье по цене не меньшей, чем 28 231 рубля. Однокомнатная квартира в сентябре обходилась горожанам в 18 637 рублей, хотя еще в августе ее аренда стоила на 54 рубля дешевле.

ФАН выяснил, что цены на жилье в Калининграде варьируются в зависимости от сезона. В период пандемии туристическая привлекательность региона значительно выросла, и в июле, в период пиковой популярности, сумма аренды двухкомнатных квартир повысилась до 25,5 тысячи рублей, хотя в июне их можно было снять за 18,47 тысячи рублей. Однокомнатная квартира стоила 13,82 тысячи рублей, а через месяц стала обходиться в 17,48 тысячи рублей.

kaliningrad.gks.ru / Калининградстат

Спрос на долгосрочную аренду в Калининградской области увеличивается, но предложение сокращено на 32%. Таковы данные портала «Авито Недвижимость». Востребованность жилья под съем в регионе возросла в 1,6 раза за год, спрос на услугу за I квартал 2021 года стал больше на 43%, а число объявлений по аренде квартир упало на 51%.

В первом полугодии 2021 года съем однокомнатных квартир в Калининграде подорожал на 17%, двухкомнатных — на 14,8%, трехкомнатных — на 11,5%. По приросту цен на аренду жилья Калининград занял второе место после Сочи, сообщает портал «Мир квартир». Там однокомнатные квартиры выросли за полгода на 28,1%, двухкомнатные — на 19,2%, трехкомнатные — на 9,9%. После сразу идут Калининград, Махачкала (+ 16,9%, + 8,9% и + 10,2%), Севастополь (+ 12,2%, + 8,6% и + 10,5%), Новокузнецк (+ 8,5%, + 11,8% и + 7,2%), Тольятти (+ 5,3%, + 9,3% и + 9%).

vk.com / pr scr vk.com

Опубликованный на сайте Калининградстата документ «Средние потребительские цены» позволяет сделать вывод, что, несмотря на окончание туристического сезона, цена аренды квартир в регионе не снижается. В лучшем случае она просто стоит на месте, но это не уникальная ситуация, хоть Калининград и находится в лидерах по темпу роста цен на жилье. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала «Авито».

Prt Scr youtube.com / AD Russia

По итогам III квартала текущего года цена аренды квартир выросла на 23% во всех крупных городах России. В Калининграде наблюдается наибольший рост цен. За 12 месяцев стоимость аренды там подскочила в 1,7 раза — до 25 тысяч рублей. На втором месте, по данным аналитиков, находится Сочи, где с III квартала съем жилья подорожал в 1,6 раза — до 40 тысяч рублей, а замыкает тройку лидеров Москва с 60 тысячами рублей в месяц. В III квартале 2021 года россияне интересовались арендой жилья на 16% чаще, чем в пандемийный 2020 год.

Ранее ФАН сообщал, что Минстрой РФ намерен привлечь частных инвесторов для создания платформы по аренде жилья. Цель ее разработки — повышение эффективного налогообложения.