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Водитель маршрутки в Калининграде попался за просмотром футбола за рулем
Общество
Водитель маршрутки в Калининграде попался за просмотром футбола за рулем
telegram.org  /  pr scr @kenig01

Калининград, 1 ноября. Водитель маршрутки положил телефон на приборную панель и смотрел футбол, находясь за рулем. Местные жители сняли его на видео. Запись попала в один из местных популярных пабликов. 

«Когда очень хочется посмотреть футбол, но надо на работу, ведь ты водитель маршрутки №155», — комментируют происходящее калининградцы. 

Они считают поведение водителя безответственным. По их мнению, он подверг своих пассажиров опасности.

«Водитель общественного транспорта не должен был принимать такое решение вне зависимости от того, сколько он водит и какими навыками обладает. Я возмущен этой ситуацией», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Николай С. 

Ранее ФАН сообщал, что водитель из Калининграда закурил прямо в маршрутке. Его также сняли на видео. 

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